نعيم السليتي: لم أنضم لـ الاتفاق بسبب المال

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب التونسي نعيم السليتي، لاعب نادي الاتفاق الجديد، عن أسباب انتقاله للفريق الاتفاقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحدث نعيم السليتي قائلًا: على الجميع أن يعرف جيدًا قبل الحديث عن انتقالي للاتفاق، أن أسامة حدادي والمدافع سيدريك يامبي لاعبا ديجون الفرنسي السابق قد انتقلا إلى هناك، وهو ما دفعني أيضًا لأن نتواجد في فريق واحد.

وأضاف لاعب المنتخب التونسي: لم أنضم إلى الاتفاق من أجل المال، هم طموحون للغاية ويرغبون في النجاح، وأنا كذلك أرغب في الاستمتاع بتجربتي الجديدة.

ويذكر أن الاتفاق، كان أعلن يوم الأحد الماضي عن تعاقده بشكل رسمي مع نعيم السليتي لمدة ثلاثة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر تويتر أن إدارة النادي الاتفاقي تعاقدت مع نعيم السليتي لمدة ثلاثة مواسم حتى صيف 2022 مع خيار التجديد لموسم رابع.

وقالت تقارير صحافية سابقة: إن مجلس إدارة نادي الاتفاق كان قرر رفع عرضه من 2.8 مليون يورو إلى 5 ملايين يورو؛ من أجل إقناع إدارة ديجون بالتخلي عن خدمات اللاعب التونسي.

وقدم نعيم السليتي أداءً جيدًا مع المنتخب التونسي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي أُقيمت في مصر، حيث احتل المنتخب التونسي المركز الرابع في البطولة الإفريقية.

وسبق للاعب نعيم السليتي اللعب في صفوف أندية سيدان الفرنسي وليل الفرنسي وريد ستار الصربي، ثم انضم لفريق ديجون في عام 2018.