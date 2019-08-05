نفاد التذاكر الموحدة لمباراة الأهلي والهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلنت منصة مكاني المخصصة لبيع التذاكر، عن نفاد جميع تذاكر الدرجة الموحدة لمباراة الأهلي والهلال في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

تذاكر مباراة الأهلي والهلال

وأوضحت منصة مكاني عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن المتبقي على الموقع 276 تذكرة ذهبية و179 تذكرة فضية لمباراة الأهلي والهلال المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك 9 ساعات على انتهاء الشراء.

وكانت منصة مكاني قد طرحت، يوم الخميس الماضي، تذاكر مباراة الأهلي والهلال المقرر إقامتها، يوم الثلاثاء، على أن تكون 95% منها لصالح الراقي، فيما ستكون حصة جماهير الزعيم 5%.

وأوضحت أن سعر تذاكر مباراة الأهلي والهلال لن يكون ثابتًا، حيث ستكون الأسعار تدريجية ترتفع في كل يوم قبل المواجهة الآسيوية.

الأهلي والهلال

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والهلال في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، يوم غد الثلاثاء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وسيحتضن ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الأهلي والهلال في إياب ثمن النهائي الآسيوي، يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر أغسطس الجاري.