نفاد تذاكر مباراة الهلال والأهلي

المواطن - محمد سمعه

انتهت عمليات بيع تذاكر مباراة الهلال والأهلي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، اليوم الجمعة، بعد أقل من 24 ساعة فقط على طرحها.

وذكر حساب جول السعودي الرسمي عبر تويتر أن تذاكر مباراة الهلال والأهلي قد انتهت بالكامل بعد بيعها.

ويحتضن إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال والأهلي في إياب ثمن النهائي، عند الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال والأهلي كالتالي؛ 50 ريالًا الموحدة عائلات A-H، وأفراد، 100 ريال موحدة الواجهة F-D، 150 ريالًا موحدة الواجهة E، وبلغ سعر بلاتينيوم العائلات والأفراد 1200 ريال، وبلاتينيوم أفراد بلس 1500 ريال.

ووصل سعر المنصة الفضية عائلات في مباراة الهلال والأهلي لـ600 ريال، و800 ريال المنصة الذهبية عائلات وأفراد، فيما بلغ سعر المنصة الذهبية أفراد ألف ريال، وذلك حسبما أعلن حساب صلة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

واقترب الزعيم كثيرًا من خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، حيث نجح في حسم مباراة ذهاب ثمن النهائي لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدفين، ما يُسهل مهمته في مباراة الهلال والأهلي المقبلة.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة الهلال والأهلي المقبلة تواجد جماهير الزعيم بأعداد كبيرة، لدعم الفريق الأول لكرة القدم في بداية مشواره بالموسم الجديد.