نقابة السيارات تستهدف نقل أكثر من مليون و700 ألف حاج

المواطن - واس

عقد رئيس عام النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن بن معيوف الحربي مؤتمراً صحفياً ارتكز فيه على عدد من المحاور من أهمها توضيح الدور الذي تقوم به النقابة العامة للسيارات في خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح الحربي أن النقابة العامة للسيارات تهدف هذا العام إلى نقل 1,741,000 حاج من خلال توفيرها لـ 19,085 حافلة منها 3888 حافلة إصدار 2020م.

وتوفر النقابة عدد 18 مركزاً للاستقبال والمساندة على الطرق، وعدد 14 دورية ميدانية، وتوفر عدد 480 ورشة متنقلة لخدمة الحافلات، وعدد 118 ونشاً لسحب الحافلات المتعطلة على الطرقات.

واطّلع الحاضرون على الدور الذي تقوم به النقابة تجاه شركات النقل المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام، وفي نهاية المؤتمر قدم الحربي شكره وتقديره لكافة الإعلاميين، مثمنا جهودهم المبذولة في المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن .