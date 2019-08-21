نورة العكيل.. قيادية مبدعة تدير موسم الطائف بتميز

المواطن - الطائف

أثبتت نورة العكيل، مديرة موسم الطائف قدرتها الكبيرة وأفكارها المتجددة مع انطلاق سوق عكاظ في نسخته الجديدة أمس بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل.

وظهرت نورة العكيل مع الأمير الفيصل خلال انطلاق سوق عكاظ، لتضرب مثلًا في قيادة الإبداع وقدرة السعوديات على النجاح وتقديم فعاليات مميزة.

نورة العكيل هي أول سعودية يتم تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة لريادة الأعمال، وتُعد رائدة أعمال متخصصة في تصميم وإدارة الفعاليات الاحترافية، كما أنها مُؤسِّسة ومدير عام شركة سكويرز المتخصصة، وهو فريق محترف بثقافة سعودية حائز على جائزة الملك سلمان لشباب الأعمال في دورته الثالثة من مركز الملك سلمان.

ويدخل في موسم الطائف الذي تباشره نورة العكيل سوق عكاظ الذي يتضمن فعاليات أدبية وثقافية وفنية استثنائية، إضافة إلى مسابقة شاعر عكاظ في الشعر الفصيح. كما يشتمل عكاظ على سوق العرب الذي يستضيف عدة دول عربية لأول مرة.

كما يشهد موسم الطائف أيضًا مهرجان ولي العهد للهجن الذي يمثل مظهرًا من المظاهر المرتبطة بالحضارة العربية الأصيلة. وهناك نشاطات وفعاليات أخرى مثل رياضة تسلق الجبال (الهايكنج)، إضافة إلى مهرجان الورد والفواكه وشارع الفن ومجموعة من المسرحيات.

ويأتي كل ذلك تعزيزًا لمكانة الطائف باعتبارها مصيف العرب ووجهتهم التي تتهيأ لتقديم الطائف بحُلة جديدة لم يشهدها الزائر من قبل، وهو رهان تخوضه نورة العكيل واستطاعت النجاح فيه.

ورعى الفيصل أمس الثلاثاء حفل سوق عكاظ وشاهد أوبريت عرب 501 الذي يؤرخ لنشأة سوق عكاظ قبل ١٥٠٠ عام على مسرح السوق كما قام بتكريم الفائزين في مسابقة شاعر عكاظ.

وتُوج الشاعر محمد إبراهيم يعقوب من المملكة ببردة شاعر عكاظ وبمبلغ مليون ريال لفوزه بالمركز الأول، كما قُلد وشاح عكاظ للفائز بالمركز الثاني عبدالله محمد عبيد من اليمن وبمبلغ 500 ألف ريال، فيما فاز الشاعر شتيوي عزام الغيثي من المملكة بالمركز الثالث وبمبلغ 250 ألف ريال.