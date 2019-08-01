نيكولاس بيبي الأول.. أغلى 5 لاعبين في تاريخ إفريقيا

المواطن - مروة نبيل

أصبح الإيفواري نيكولاس بيبي أغلى لاعب في تاريخ إفريقيا، بعد انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي قادمًا من ليل الفرنسي مقابل 72 مليون إسترليني.

أغلى 5 لاعبين في إفريقيا

وانتزع نيكولاس بيبي صدارة أغلى لاعب في تاريخ قارة إفريقيا من الجزائري رياض محرز الذي تراجع إلى المركز الثاني بعد انتقاله من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي مقابل 61 مليون إسترليني.

ويحتل الجابوني بيير إيميريك أوباميانج المركز الثالث في قائمة أغلى لاعبي إفريقيا، عندما انتقل من بوروسيا دورتموند الألماني إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي مقابل 57 مليون إسترليني.

ويقع الغيني نابي كيتا في المركز الرابع بعدما انتقل من لايبزيج إلى ليفربول الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 54 مليون إسترليني، فيما يحتل المصري محمد صلاح المركز الخامس بقيمة 37 مليون إسترليني عند انتقاله من روما إلى الريدز.