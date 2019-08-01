نيمار جاهز للمشاركة مع باريس
بعد شفائه من الإصابة

نيمار جاهز للمشاركة مع باريس

2019/08/01
الساعة 10:01 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

شارك البرازيلي نيمار دا سيلفا، اليوم الخميس، في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن جولته التحضيرية في الصين، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أنها المرة الأولى التي يتدرب فيها نيمار، والذي كان يتدرب منفردًا بسبب إصابته في الكاحل التي تسبّبت في غيابه عن المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا التي أُقيمت مؤخرًا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نيمار كان يستطيع اللعب، الثلاثاء الماضي، ضد سيدني وديًا، إلا أنه لم يرغب في المخاطرة، وظهر بشكل جيد خلال مران اليوم، ليصبح جاهزًا مع باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يغيب نيمار عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سان جيرمان 3 مباريات، لتعديه على أحد الجماهير في المدرجات خلال مباراة نهائي الكأس الموسم الرياضي الماضي.



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