نيمار يحسم وجهته المقبلة

المواطن - مروة نبيل

حسم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، وجهته المقبلة، بعد الجلسة التي جمعته مع مواطنه ليوناردو، المدير الرياضي للنادي الباريسي.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن نيمار عقد جلسة مع ليوناردو، أمس الاثنين، أبلغه خلالها أنه يريد الانتقال إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشدد نيمار على أنه لا يريد الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي، ويرغب في الرحيل إلى برشلونة فقط، الأمر الذي قد يعجل بحسم الصفقة لصالح الفريق الكتالوني.

ويعلم نيمار أن جلسة اليوم الثلاثاء، ربما تكون الأخيرة في سبيل عودته إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، خاصة وأن الأيام المتبقية على غلق باب القيد في أوروبا باتت قليلة للغاية.

وأشارت تقارير فرنسية إلى أن برشلونة يرغب في استعادة نيمار مقابل 170 مليون يور، على دفعتين، في حين يرغب باريس سان جيرمان في الحصول على 100 مليون يورو، بجانب ثنائي الفريق الكتالوني عثمان ديمبلي ونيلسون سيميدو.