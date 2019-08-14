نيمار يُشارك في تدريبات سان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

شارك النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

وأكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، الألماني توماس توخيل، أعطى لاعبيه راحة بالأمس، واستغلها نيمار في حضور حفل غنائي في البرتغال، ولكنه تواجد اليوم في المران مع زملائه.

وانتشرت أنباء تُفيد بأن نيمار لن يلعب في صفوف باريس سان جيرمان مرة أخرى، ووجود محادثات بين النادي الفرنسي وبرشلونة بشأن عودته إلى الفريق الكتالوني مرة أخرى، ولكن النجم البرازيلي ملتزم بالمشاركة في التدريبات.

وتجري حاليًّا مفاوضات بين برشلونة باريس سان جيرمان، من أجل استعادة نيمار، وسط ترقب من ريال مدريد، الذي يحاول أيضًا التعاقد مع النجم البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.