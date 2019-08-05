هاري ماجواير أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم، عن تعاقده مع المدافع الإنجليزي هاري ماجواير من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي ولمدة ست سنوات.

وتُشير التقارير الصحافية إلى أن قيمة صفقة انضمام هاري ماجواير لـ مانشستر يونايتد، كلّفت الشياطين الحمر 80 مليون جنيه إسترليني، ليكون ماجواير هو أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

وسبق هاري ماجواير، خمسة مدافعين نالوا لقب أغلى مدافع في العالم وهم:

الفرنسي بينجامين ميندي مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي والذي تم شراؤه من موناكو في صيف 2017 مقابل 50 مليون إسترليني. الفرنسي إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي والذي تم شراؤه من نادي أتلتيك بلباو الإسباني في يناير 2018 مقابل 57 مليون جنيه إسترليني. الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي حيث تم شراؤه من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في ديسمبر من عام 2017. الفرنسي لوكاس هيرنانديز والمنضم من أتلتيكو مدريد الإسباني إلى بايرن ميونيخ الألماني في صيف 2019 مقابل 69 مليون جنيه إسترليني. الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، حيث انضمّ لليوفي في صيف 2019 قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 70 مليون يورو.