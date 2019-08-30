هازارد أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الجمعة، عن فوز البلجيكي إيدين هازارد بجائزة أفضل لاعب في منافسات بطولة الدوري الأوروبي 2018/ 2019.

واختار “يويفا”، نجم ريال مدريد الحالي وتشيلسي السابق، هازارد لجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي بعدما نجح في قيادة البلوز لحصد اللقب القاري على حساب أرسنال.

ولم يتمكن هازارد من حضور حفل “يويفا” المقام اليوم في مدينة موناكو الفرنسية، لانشغاله مع ريال مدريد بالاستعداد لمواجهة فياريال، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحصل هازارد على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي بعد حصوله على 340 صوت، متفوقًا على أوليفيه جيرو الذي حصل على 119 صوت، فيما حل مهاجم ريال مدريد، لوكا يوفيتش على 94 صوتًا.