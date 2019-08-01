هجومان على مراكز أمنية في عدن يوقع عشرات القتلى والجرحى

المواطن - متابعة

استيقظت مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، صباح اليوم الخميس، على هجومين داميين استهدف الأول مركزًا للشرطة، في حين وقع الهجوم الثاني في معسكر الجلاء التابع لقوات الحزام الأمني.

وأسفر الهجوم على مركز الشرطة في مدينة الشيخ عثمان عن مقتل العميد منير اليافعي، قائد اللواء الأول دعم وإسناد بالحزام الأمني في عدن، بالإضافة إلى عناصر من الشرطة ومدنيين، بحسب سكاي نيوز.

بينما سقط عشرات القتلى والجرحى نتيجة الهجوم الثاني الذي تم بصاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي على معسكر الجلاء.

وتبنت ميليشيات الحوثي الهجوم على معسكر الجلاء بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا أصوات سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان لنقل جرحى، وأظهرت الصور الأولية أضراراً بالغة بالمباني المجاورة لموقع الانفجار.