هجوم ناري على نجم النصر

المواطن - محمد سمعه

انتقد الناقد الرياضي فهد الروقي، عدم إيقاف اللاعب البرازيلي بيتروس، لاعب نادي النصر، خلال الموسم الماضي، تنفيذًا لعقوبة الإيقاف والتي صدرت بحقه من قبل لجنة الانضباط في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وغرد فهد الروقي عبر حسابه الرسمي في تويتر: إن صحت الأخبار بشأن بيتروس فهي “فضيحة”؛ هناك متواطئ وهناك عقوبة مضاعفة، يجب أن تقع على اللاعب فهو في كل الأحوال مُدان.

وكتب الناقد الرياضي طارق النوفل في حسابه الخاص بتويتر بخصوص بيتروس: كيف تجاوز بيتروس الإيقاف من الموسم الماضي، هذا يدل على بعض من مشاهد التخبط الإداري السابق.

جدير بالذكر أن لجنة الانضباط في الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم، كانت قررت إيقاف اللاعب بيتروس لمباراة واحدة، بعد أن نال البطاقة الحمراء المباشرة خلال لقاء لنادي روساريو سنترال الأرجنتيني وساو باولو البرازيلي في مايو من عام 2018.

وحرص الاتحاد الدولي لكرة القدم، على إرسال القرار إلى نادي النصر، من أجل تنفيذه.

وسيتم تطبيق قرار إيقاف اللاعب بيتروس بداية من مباراة ضمك يوم 22 أغسطس الجاري في الجولة الأولى من مباريات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد 2019-2020.