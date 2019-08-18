هدف: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات يستهدف تدريب السعوديين داخل المملكة

المواطن - الرياض

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، يدعم توظيف منشآت القطاع الخاص للسعوديين والسعوديات في أغلب مهن سوق العمل، كما أن البرنامج يستهدف عقد برامج تدريبية موجهة للكوادر الوطنية داخل المملكة.

وأكد “هدف” أن المنشأة تستفيد بانضمامها للبرنامج، بتحمل الصندوق لنسبة من أجور السعوديين والسعوديات المنظمين عن طريق البرنامج، حيث حدد الصندوق اليوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي موعدًا لإيداع دعم البرنامج في الحساب البنكي للمنشآت.

وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهرًا، بمعدل 30 % من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و 20% للسنة الثانية، و10 % للسنة الثالثة، كما تضاف نسبة إضافية للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملاً فأقل.

وبحسب ضوابط البرنامج، يوجه 70% من الدعم للتوظيف و 30% لدعم التدريب، كما أن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال، ويتركز الدعم في البرنامج على أربعة جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأتاح “هدف”، للمنشآت أربع خطوات ميسرة للتسجيل والاستفادة من البرنامج، تبدأ بتسجيل المنشأة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) (هنا)، وتفعيل حساب “برامج دعم التوظيف” من قائمة برامجنا، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل “برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات” ورفعها على صفحة البوابة، ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة، وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة للبرنامج واحتساب الدعم.