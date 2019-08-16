هدف جوليانو الأفضل في إياب ثمن نهائي الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

تُوج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي جوليانو بجائزة أفضل هدف في جولة إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وسجل جوليانو هدفًا رائعًا في شباك الوحدة الإماراتي، بعد تلقيه عرضية حاسمة بالكعب، ليقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وطرح موقع الاتحاد الآسيوي استفتاء جماهيريًا لاختيار أفضل هدف بين كل من؛ هدف جوليانو في الوحدة، وهدف نجم نادي الاتحاد، إيمليانو فيتشو في ذوب آهن الإيراني، بجانب هدفي ثنائي السد، أكرم عفيف وعبدالكريم حسن في شباك لخويا.

وحصل هدف جوليانو على أكثر من 14 ألف صوت بنسبة 74%، ليتصدر استفتاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، متفوقًا على لاعب نجم نادي الاتحاد فيتشو الذي حلّ ثانيًا بعد حصوله على 20% من الأصوات.

ويستعدّ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره السد القطري ضمن منافسات الدور ثمن النهائي نهائي دوري أبطال آسيا 2019.