هدف ميسي في ليفربول الأفضل بـ الشامبيونزليج

المواطن - مروة نبيل

خطف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة أفضل هدف في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/ 2019.

وأعلن حساب دوري أبطال أوروبا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن حصول هدف ميسي في شباك نادي ليفربول الإنجليزي على لقب الأفضل في الشامبيونزليج بالموسم الماضي.

وجاء هدف ميسي من تسديدة قوية لركلة حرة مباشرة سكنت شباك الحارس البرازيلي أليسون بيكر، في مباراة برشلونة ضد ليفربول ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي أُقيمت على ملعب “كامب نو”.

وكان برشلونة قد فاز على ليفربول بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب نصف نهائي الشامبيونزليج، قبل أن يخسر برباعية على ملعب أنفيلد ليودع البطولة التي توج الريدز بلقبها على حساب توتنهام.