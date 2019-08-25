هديتان لـ #الهلال قبل مواجهة الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

استعاد نادي الهلال اللاعبَين سالم الدوسري ونواف العابد في تدريبات أمس السبت، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الاتحاد بعد غد الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويذكر أن المدرب الروماني رازفان لوسيسكو كان منح سالم الدوسري راحة خوفًا من الإرهاق، والآن أصبح الثنائي جاهزين لمواجهة العميد في البطولة الآسيوية.

من ناحية أخرى، أكدت تقارير صحافية، أن عبدالله عطيف سيغيب عن مباراتي الهلال والاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بجانب غيابه عن الجولة الثانية أمام نادي الرائد، وغيابه عن الجولة الثالثة أمام نادي الفيحاء في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان عبدالله عطيف تعرض لإصابة في الركبة، أثناء مجريات لقاء أبها، والذي أقيم أول أمس الجمعة في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

انتهت مباراة الهلال وأبها يوم الجمعة بفوز الفريق الهلالي برباعية مقابل هدفين في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم نادي أبها بالهدف الأول في شباك الهلال عن طريق اللاعب المدغشقري فاتيفا إيما أندريا في الدقيقة التاسعة عشرة من عمر الشوط الأول.

لم يستسلم نادي الهلال، ونجح في إضافة الهدف الأول عبر اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقة الأربعين عبر تصويبة قوية.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، نجح غوميز في إضافة الهدف الثاني بعد تمريرة متقنة من اللاعب ياسر الشهراني.

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو، نجم نادي الهلال، من تسجيل الهدف الثالث لفريق أزرق العاصمة في مباراة أبها بالدقيقة الثامنة والخمسين.

نجح اللاعب التونسي سعد بقير في تقليص الفارق لنادي أبها، بإحرازه الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة الثمانين.

وأضاف السوري عمر خربين، الهدف الرابع لنادي الهلال في الدقيقة السادسة والثمانين.