هذا الوقت المسموح به للجلوس أمام التلفاز والأجهزة الإلكترونية

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الصحة الوقت المسموح به للجلوس أمام الشاشة سواء التلفاز أو الأجهزة الإلكترونية عامةً.

ويمنع استخدام الأجهزة الإلكترونية والجلوس أمام الشاشات لمن أقل من عامين، أما عمر سنتين فيسمح ببعض الوقت مع أحد الوالدين.

ومن عمر عامين إلى 5 سنوات يجب ألا يزيد عن ساعة واحدة في اليوم، مع وجود البالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه.

أما سن 6 سنوات إلى 18 سنة فيجب على الآباء وضع حد ووقت معين بحيث لا يتجاوز ساعتين يوميًّا، ولمن أكثر من 18 عامًا فلا ينصح باستخدامها أكثر من ساعتين يوميًّا.

وذكرت وزارة الصحة أن هذا بحسب توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.