هذا ما حدث في إسطنبول .. السعوديون مستهدفون بالسرقة والاعتداء وإطلاق النار

المواطن - الرياض

حذرت سفارة المملكة لدى تركيا، اليوم الأحد، المواطنين مجدداً من عمليات اعتداء مسلحة وسرقات قد يتعرضون لها في مدينة إسطنبول، بعد تعرُّض سعوديين اثنين لحادث مشابه مؤخراً.

وقالت السفارة في بيان نشرته على موقع “تويتر”: “نظراً لتعرض مواطنين أثناء تواجدهما في إحدى الكافيهات بمنطقة “شيشلي” في إسطنبول لاعتداء مسلح من قِبل مجهولين نتج عنه إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية، فإنه يجب على المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة إسطنبول أخذ الحيطة والحذر”.

ونصحت السفارة بعدم ارتياد منطقتي شيشلي وتقسيم بعد غروب الشمس.

ويأتي هذا التحذير بعد تحذيرات سابقة من عمليات احتيال وسرقة تعرض لها مواطنون سعوديون في تركيا.

وكانت قد حذرت السفارة في تركيا رعاياها، الشهر الماضي، من سرقة جوازات السفر أو المقتنيات الخاصة بهم من أشخاص “مجهولين” بعد تعرُّض بعض المواطنين لحوادث سرقة.

كما حذرت في بيان لاحق من تعرض الكثير من المواطنين لعمليات استغلال من قبل بعض الشركات المحلية لتأجير السيارات ومحاولة إجبارهم على دفع مبالغ إضافية.

وفي مايو الماضي، أشارت السفارة السعودية في تركيا إلى مشاكل عديدة تواجه المواطنين السعوديين الذين يستثمرون في العقارات حيث ينتهي المطاف بالبعض إلى عدم الحصول على سند ملكية أو التعرض للاحتيال.