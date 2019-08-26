هذا ما يحدث في حساب المواطن بعد تعديل الحالة الاجتماعية

المواطن - سعد البحيري

يتأثر دعم حساب المواطن بأي تعديلات تطرأ على حالة المستفيد الرئيسي أو التابعين ما يستوجب التحديث الدوري للبيانات وإضافة كل ما يستجد.

وشدّد حساب المواطن أكثر من مرة على ضرورة الالتزام باطلاع البرنامج على كافة التغيرات التي تطرأ على الدخل والحالة الاجتماعية وعدد التابعين .. حتى لا يتم وقف الدعم بسبب تناقض البيانات المسجلة مع البيانات الرسمية.

ومن بين الأمور التي تطرأ على حساب المواطن هي تغيير الحالة الاجتماعية سواء بالزواج أو الطلاق وهو ما يستدعي التحديث وتعديل البيانات، فبالنسبة للزوجة تنتقل من حساب رب الأسرة (الأب أو الأم) إلى حساب الزوج الذي يتأثر هو كذلك بإضافة تابع جديد له سواء أكان الزوج مستقلاً أم تابعاً لرب أسرة.

وفي حال تم تحديث الحالة الاجتماعية للزوج بإمكانه التوجه إلى حسابه (تسجيل دخول – تفاصيل الطلب – بيانات عامة) وتغيير الحالة الاجتماعية إلى متزوج، و إضافة الزوجة من بيانات التابعين والضغط على أيقونة حفظ ثم تقديم الطلب.

أما بالنسبة للزوجة فستظهر حالتها عند رب الأسرة تابعاً غير مؤهل وسيتم دراسة الأهلية لها مرة أخرى وفق بيانات دخل الأسرة الجديدة.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

هذا ومن المتوقع أن يتم صرف الدعم للدفعة القابلة يوم 10/9/2019 وفقاً للجدولة الزمنية المحددة سلفاً.