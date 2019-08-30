هذه الكلمات ترعب أردوغان.. والدليل مصادرتها

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

بات النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان يعيش في حالة خوف مستمرة، من الغضب الشعبي المستمر ضد نمط حكمه، عن طريق العديد من القرارات السلطوية.

وفي هذا السياق، اتخذ الرئيس التركي ونظامه العديد من التدابير التي أظهرت هذا الخوف في العديد من المناسبات، أحدثها منع مسؤول حكومي قائمةً بالكلمات التي من المحتمل أن تستخدم في انتقاد الحكومة التركية.

وأصدر هذا المسؤول قرارًا بمنع استخدام هذه الكلمات، في الشعارات والملصقات واللوحات الإعلانية في حدث بمقاطعة أنطاليا الجنوبية، حسبما أفاد موقع إيلي هابر الإخباري التركي.

وتشمل القائمة بعض الكلمات مثل “الانقلاب”، و”المُعيّن من قِبل الحكومة”، و”نهب الثروات”، بالإضافة إلى كل الكلمات المتعلقة بالنمط السلطوي للحكم لحزب العدالة والتنمية في الفترة الأخيرة.

ومنعت المدينة التركية بقيادة مسؤول عينته حكومة حزب العدالة والتنمية، استخدام هذه الكلمات في حدث خطط له الحزب الديمقراطي الشعبي المؤيد للأكراد في الأول من سبتمبر في مراد باشا، وهي مقاطعة في أنطاليا تديرها المعارضة الرئيسية المتمثلة في حزب الشعب الجمهوري.

وخلال 19 أغسطس، أوقف حزب العدالة والتنمية ثلاثة من رؤساء البلديات في ديار بكر وفان وماردين، وهي المدن الرئيسية في جنوب شرق تركيا التي تقطنها غالبية كردية، بدعوى صلاته بالجماعات المسلحة المحظورة من قبل النظام في أنقرة.