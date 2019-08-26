هذه منتجات الإسكان وهنا رابط معرفة الاستحقاق

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الإسكان أنه يمكن معرفة حالة الاستحقاق عن طريق الاستحقاق الفوري عبر الرابط التالي: هنا، موضحةً أنه يمكن الاستفادة في حال كان المواطن مستحقًّا لأحد المنتجات مباشرةً، وهي:

– فيلا

– تاون هاوس

– شقة

– أرض

– البناء الذاتي لمن يملك أرض

– مبادرة الشراء من السوق

– تمويل عقاري قائم

في سياق آخر، قالت وزارة الإسكان: إن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عما لا يزيد عن المبلغ المذكور، في حالة زيادة سعر المسكن عن 850 ألف ريال يدفع المواطن المبلغ الإضافي على الضريبة.

وتابعت وزارة الإسكان أن نتائج حاسبة الدعم تعتبر تقديرية، ووزارة الإسكان غير ملتزمة بهذه النتائج وغير مسؤولة عن تغيرها عند تقديم طلب التمويل السكني المدعوم لدى الممولين المشاركين، بحسب الموقع الرسمي للإسكان.