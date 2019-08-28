هذ ما يحدث إذا كان المستفيد الرئيسي غير مؤهل في حساب المواطن

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن تأثير التغير في حالة رب الأسرة على حالة المستفيدين التابعين.

وقال حساب المواطن رداً على استفسار بهذا الخصوص: ” في حال كان المستفيد الرئيسي “غير مؤهل” فإنه يلغي أهلية واستحقاق التابعين، وفي حال تم تحديث البيانات وفقاً لسبب عدم الأهلية وتم تقديم اعتراض سيتم دراسة أهليته مرة أخرى”.

وشدّد حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن الدخل بكافة أنواعه.

وحول إضافة دخل السجل التجاري قال حساب المواطن: إنه في حال وجود سجل تجاري لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري) وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ، ومن ثم التوجه إلى ” دراسة الأهلية ” لتقديم اعتراض على عدم الأهلية بعد الإفصاح عن السجل التجاري.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 23 استحقاق شهر أكتوبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.