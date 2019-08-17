هكذا احتفل تامر حسني بيوم ميلاده مع بسمة بوسيل

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احتفل المطرب المصري تامر حسني بيوم ميلاده مع زوجته بسمة بوسيل وأصدقائه المقربين، وكان على رأسهم المخرج حسام الحسيني والمخرج محمد سامي وزوجته مي عمر.

وبحسب ما أظهرت صور، شهد حفل يوم ميلاد تامر حسني تقديم قالب حلوى كبير بالشوكولاتة مكتوب عليه: “عيد ميلاد سعيد تيمو”.

تامر حسني من مواليد 16 أغسطس 1977، وهو مغنٍّ وملحن وممثل ومؤلف، وهو من أب مصري وأم سورية، وبدأ مسيرته الفنية في عام 2002 عبر ألبوم مشترك مع شيرين عبدالوهاب “تامر وشيرين”، ثم أطلق أول ألبوم منفرد له في 2004 باسم “حب”.

ونجح تامر حسني خلال بضع سنوات أن يحصد جوائز عالمية وألقابًا كثيرة مثل جائزة أفضل فنان إفريقي من الأفريكان ميوزك أوورد عام 2010.

وحصل تامر حسني أيضًا على جائزة أسطورة القرن؛ لكونه فنانًا شاملًا من أميركا من البيج أبل ميوزك أوورد.

وبدأ تامر حسني مجال التمثيل عام 2003 بفيلم حالة حب، كما قدم أيضًا فيلم سيد العاطفي هو ثاني فيلم له تم عرضه في عام 2005، فيما تم إطلاق أول جزء من فيلم عمر وسلمي عام 2007، وحقق نجاحًا كبيرًا ليشهد عام 2009 إطلاق ثاني جزء من الفيلم وحقق أعلي الإيرادات، وفي عام 2011 قرر تامر حسني أن يكون هناك جزء ثالث ليتم تصويره وعرضه في أوائل عام 2012 بدور السينمات.

وفي 2012 قدم تامر حسني مسلسل آدم من بطولته مع مي عز الدين وأحمد زاهر ودرة، وفي 2016 أطلق مسلسل فرق توقيت، وفي صيف 2017 أطلق فيلم “تصبح على خير”، وكانت آخر أفلامه هو “البدلة” مع الفنان أكرم حسني في 2018.