هكذا استغاث العالم بالمملكة لتأمين الناقلات في مضيق هرمز

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

لجأ العالم إلى المملكة لتمرير تجارته في مضيق هرمز والخليج العربي، وذلك تحسبًا للإرهاب الذي تمارسه إيران في الوقت الحالي ضد السفن العابرة في الممر الملاحي الحيوي، والذي يشهد نقل ما يزيد عن ثلث إمدادات النفط العالمية.

وخلال متابعة البيانات وحركة السير في الممر الملاحي، تعرفت وكالة الأنباء الأمريكية بلومبرج على خطوط السير التي تتبعها العديد من السفن والناقلات التي تمر في مضيق هرمز، وذلك تفاديًا للوقوع في قبضة عناصر الحرس الثوري، على غرار ناقلة بريطانيا منذ أسبوعين تقريبًا.

حصن المملكة

ووفقًا لما أكدته بلومبرج، فإن العديد من السفن اختارت السير بمحاذاة ساحل المملكة أثناء المرور، وذلك لتجنب التعرض لأي اشتباكات أو اعتراضات من جانب إيران في تلك المنطقة الحيوية.

وأشارت الوكالة الأمريكية، إلى أن بعض الناقلات غيَرت خط سيرها عن المعتاد أثناء الذهاب إلى موانئ الكويت والعراق، لتسير بالقرب من سواحل المملكة، والتي باتت أكثر الطرق البحرية أمانًا في الوقت الحالي.

احتياطات أمنية

وأوضحت بلومبرج أن هناك العديد من الشركات العالمية اختارت السير في طرق بديلة مختلفة عن المسارات العادية، وذلك ضمن الإجراءات الأمنية، كما أغلقت العديد من الناقلات أجهزة تبادل الإشارات أثناء مرورها في مضيق هرمز، وذلك لتجنب الوقوع في قبضة إيران.

وفضَلت بعض الشركات العالمية أن تُقلل ناقلاتها الوقت الذي تنتظره في المياه الإقليمية لإيران، مع التوقف التام عن إرسال الإشارات التي توضح مواقعها في الممر الملاحي، خاصة وأن ذلك يمكن أن يساعد العناصر الإيرانية في التعرف على أماكنها مما يعرضها للمخاطر.