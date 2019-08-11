هلال المدينة يعلن نجاح خطة صلاة عيد الأضحى بالمسجد النبوي

المواطن - المدينة المنورة

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، نجاح التغطية الإسعافية والتطوعية لصلاة عيد الأضحى بالمسجد النبوي الشريف والمساجد الكبرى بالمنطقة.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة نجاح الخطة بأكثر من 65 فرقة إسعافية ومتقدمة و43 فرقة تطوعية نسائية ورجالية.

وأدى جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة يتقدمهم الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وأَمّ المصلين إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ عبدالباري الثبيتي، متحدثاً عن القيم وأثرها في نجاح وفلاح واستقامة المجتمعات.