هل أفشى ترامب سرًا عسكريًا بالشماتة من كارثة روسيا النووية؟

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانفجار النووي الذي هز روسيا الأسبوع الماضي، والذي اعترفت به موسكو خلال الأيام القليلة الماضية، بقدر كبير من الشماتة، بعد أن عقد مقارنة بين الإمكانيات الفنية والعسكرية بالولايات المتحدة وروسيا.

وبينما أقيمت جنازات لخمس مهندسين نوويين روسيين قتلوا في تجربة صاروخية الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأمريكي إن إدارته “تتعلم الكثير” من الحادث.

وقال ترامب: “الولايات المتحدة تتعلم الكثير من الانفجار الصاروخي الفاشل في روسيا.. لدينا تكنولوجيا مماثلة، وإن كانت أكثر تطوراً”.

وأضاف الرئيس الأمريكي عبر تغريدة على تويتر: “تسبب انفجار “سكاي فول” الروسي في إثارة قلق الناس بشأن الهواء المحيط بالمنشأة وما وراءها.. الأمور ليست جيدة!”

وأثارت تعليقات ترامب حالة من الغضب بشكل واضح، خاصة وأنها ألمحت إلى عدد من الاحتمالات، على رأسها وجود برنامج نووي أمريكي سري تحدث عنه الرئيس أثناء تفاخره بقدرات بلاده ووسائل التأمين الخاصة بهذا البرنامج.

وأشارت تعليقات ترامب –حسب تقديرات الخبراء- إلى سوء فهم الرئيس الأمريكي لطبيعة الترسانة العسكرية والنووية في بلاده، مرجحين أن التباهي الذي حاول الرئيس الأمريكي إظهاره لا يشير إلى دراية كبيرة بالأوضاع العسكرية.