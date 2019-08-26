هل اختبار القدرة المعرفية شرط في الوظائف الإدارية ؟

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الخدمة المدنية علاقة اختبار القدرة المعرفية بالوظائف الإدارية التي يتم الإعلان عنها عبر الوزارات والقطاعات المختلفة.

وقالت الخدمة المدنية: إن اختبار القدرة المعرفية متطلب رئيسي للوظائف الإدارية، كما أن اختبار كفايات المعلمين متطلب رئيسي للوظائف التعليمية.

وبحسب ما ذكر مركز قياس عن القدرة المعرفية، هي جملة من الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، وكذلك إصدار الأحكام وتقييم المواقف الحياتية.

أهمية قياس القدرة المعرفية:

ويرى العلماء أن مثل هذه القدرات هي وسائل الفرد للتعلم واكتساب المعرفة واستخدامها في حل المشكلات والتحكم في البيئة التي يعيش فيها والتكيف مع الظروف والأحوال والشروط لتلك البيئة.

الغرض من اختبار القدرة المعرفية:

بيّنت نتائج الدراسات العلمية على مدى فترة طويلة من الزمن قدرة هذا النوع من الاختبارات على التنبؤ بمدى نجاح الموظف في أداء مهامه الوظيفية، بغض النظر عن طبيعة الوظيفة، حيث يقيس الاختبار عمليات معرفية وقدرات ذات طبيعة عمومية؛ لذلك سوف يستخدم هذا الاختبار مع غيره من المعايير والأدوات التي تستخدمها وزارة الخدمة المدنية لإجراء المفاضلات الوظيفية على وظائف السلم في نظام الخدمة المدنية في المملكة “عدا الوظائف الصحية والتعليمية”.