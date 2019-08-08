هل تكسر الأندية حاجز الـ707 أهداف في الدوري؟

المواطن - مروة نبيل

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019/ 2020، وسط ترقب كبير من الجماهير.

ونجح الأندية في تسجيل 707 أهداف في 240 مباراة خلال 30 جولة بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/ 2019.

وكشف حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن هذه الإحصائية، وتساءل عن إمكانية كسر الفرق لهذا الرقم خلال منافسات النسخة الجديدة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري السعودي للمحترفين، يوم 22 من شهر أغسطس الجاري، بمباراتي النصر وضمك، والأهلي والعدالة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد توج بالنسخة الاستثنائية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد منافسات قوية مع الهلال حتى الجولة الأخيرة.