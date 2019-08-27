هل توجد علاقة بين حافز ودعم حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

كما أوضح برنامج حساب المواطن ردًّا على استفسارات بعض المستفيدين عبر خدمة العملاء، أنه منفصل عن برنامج حافز ولا يؤثر على تسجيله في حساب المواطن، ولكن سيتم احتسابه من ضمن دخل الأسرة.

وأكد برنامج حساب المواطن، على أهمية الإفصاح عن دخل حافز واختيار نوع الدخل غير ذلك ومصدر الدخل مخصص من حافز.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني في وقت سابق: إن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ مقداره 1049 ريالاً للأسرة الواحدة في دفعة شهر أغسطس، مشيرًا إلى أن أرباب الأسر المتقدمين في هذه الدفعة أكثر من 2.2 مليون رب أسرة بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون تابع لأرباب الأسر مشكلين 60% فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.5 مليون مستفيد ليشكلوا ما نسبته 40% من إجمالي المستفيدين.

ووصل مجموع المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي البرنامج البنكية منذ انطلاق البرنامج إلى يوم 10 أغسطس الجاري أكثر من 50 مليار ريال وبلغ إجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة بأثر رجعي من الدفعة الأولى إلى الدفعة 21 أكثر من 370 مليون ريال.