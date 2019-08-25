هل صك الإعالة شرط للحصول على دعم حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

تساءل مواطن بشأن إمكانية انضمام والدته إلى حساب المواطن للحصول على الدعم، موضحًا أن زوجها توفي ولديها 5 أولاد وبنت، والمحكمة تقول: إنه لا يوجد صك إعالة، وفي المقابل البرنامج يرفض تسجيلها بسبب عدم وجود الصك، فما الحل؟

وأكد حساب المواطن ردًّا على الاستفسار أن صك الإعالة ليس من ضمن المستندات المطلوبة، وبإمكان الأرملة إضافة الأبناء وإرفاق أحد المستندات المطلوبة (صك ولاية أو صك حصر الورثة).

وكان حساب المواطن صرف الدفعة السابقة يوم 8 أغسطس الجاري قبل حلول عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر أن يتم إيداع دفعة الشهر التالي يوم 10 سبتمبر المقبل.

ويُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق التي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.