هل غضب صالح آل عباس من إدارة النصر؟

المواطن - محمد سمعه

أوضح المهاجم صالح آل عباس، لاعب نادي أبها الجديد، أنه سيقاتل للتألق مع فريق أبها خلال الموسم الحالي، وذلك بعد الانضمام له قادمًا من نادي النصر على سبيل الإعارة.

ونفى المهاجم صالح آل عباس وجود أي غضب منه، بعدما قررت إدارة النصر إعارته في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار آل عباس أنه يشعر بأن قرار الإعارة مفيد له من أجل التألق وتطوير مستواه الفني، للعودة واللعب بصورة أساسية مع أصفر العاصمة خلال الفترة المقبلة.

أعلن نادي أبها، أول أمس الأربعاء، عن تعاقده مع المهاجم صالح آل عباس على سبيل الإعارة من نادي النصر، ولمدة موسم رياضي واحد.

وذكر الحساب الرسمي لأبها عبر تويتر أن صالح آل عباس سيستمر مع فريق أبها حتى نهاية موسم 2019-2020.

وحضر مراسم التوقيع كل من عبدالعالي الحربي نائب رئيس نادي أبها ووكيل اللاعبين صالح اليامي.

ذكر نادي أبها، السبت الماضي، أنه توصّل لاتفاق مع نادي النصر لاستعارة مهاجمه صالح آل عباس لمدة موسم رياضي واحد.

وقال نادي أبها عبر حسابه في تويتر: اتفقت إدارة أبها مع نظيرتها في النصر على استعارة المهاجم صالح آل عباس لمدة موسم.

ويُذكر أنه يُوجد بند في عقد إعارة صالح آل عباس لـ أبها يسمح للنصر بضمه مجددًا في يناير خلال فترة الانتقالات الشتوية، في حال طلب المدرب روي فيتوريا مدرب النصر ذلك.