هل يتعاقد الأهلي مع رامون دياز ؟

المواطن - مروة نبيل

أثار المدرب الأرجنتيني رامون دياز ونجله إميليانو دياز الجدل حول إمكانية تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة.

وقام رامون دياز ونجله بمتابعة حساب النادي الأهلي المصري الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الأمر الذي فسّرته الجماهير باقتراب تعاقده على تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

وتُعتبر هذه المرة هي الثالثة التي يقوم فيها دياز وإميليانو بمتابعة حساب الأهلي المصري على “تويتر”، حيث سبق وقاما بالأمر ذاته، شهر مايو 2018، قبل تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون، وقبل التعاقد مع لاسارتي في نوفمبر الماضي.

وأكدت تقارير صحافية خلال الفترة الأخيرة أن النادي الأهلي المصري يرغب في التعاقد مع دياز أملًا في استعادة التألق المحلي والقارّي، فيما حرصت إدارة النادي على نفي هذه الأنباء، مشددًا على بقاء لاسارتي مع الفريق.

ودرّب دياز نادي بيراميدز خلال منافسات الموسم الماضي، وارتبط اسمه بقيادة الزمالك مؤخرًا، ولكن تعثرت المفاوضات بين الطرفين.