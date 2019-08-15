هل يتعاقد النصر مع مدافع كوريا الجنوبية؟

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية أن نادي النصر اقترب من التعاقد مع مدافع منتخب كوريا الجنوبية، كيم كي هي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت وسائل إعلام كورية، إلى وجود مفاوضات بين نادي النصر ومدافع سياتل واندرز الأميركي، كيم كي هي، حيث تأمل إدارة العالمي إنهاء الصفقة سريعًا لتدعيم دفاعها في الموسم الرياضي الجديد.

وأوضحت صحيفة sounderatheart، أن نادي النصر سيجد صعوبة كبيرة في إقناع مسؤولي نادي سياتل واندرز الأميركي بالتخلي عن المدافع الكوري الجنوبي، خاصة أن من أعمدة الفريق الأساسية.

وأضافت الصحيفة، أن اقتراب انتهاء عقد كيم كي هي مع فريق سياتل واندرز، قد يجبر إدارة النادي الأميركي على الموافقة بانضمامه إلى صفوف النصر هذا الصيف، خوفًا من رحيله بشكل مجاني بعد ذلك.

ويسعى المدرب البرتغالي روي فيتوريا للتعاقد مع مدافع آسيوي مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليتواجد في قائمة النصر الآسيوية بدلًا من حارس المرمى الأسترالي برادلي جونز.