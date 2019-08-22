هل يتوقف دعم حساب المواطن عن صاحب المقهى المرخص؟

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد أنَّ صرف الدعم لا يتعارض مع وجود نشاط تجاري بشرط الإفصاح عن الدخل المتحقق منه.

ورد على حساب المواطن على استفسار أحد المستفيدين يرغب بافتتاح مقهى وترخيصه من البلدية بالقول: يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري وفي حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه عن واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري) وإضافة الدخل حتى لا يؤثر ذلك على أهليتك.

كما لفت حساب المواطن إلى أن وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على مبلغ الاستحقاق، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأضاف حساب المواطن أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا).

يأتي ذلك فيما تتواصل عمليات التسجيل في الدفعات الجديدة ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.