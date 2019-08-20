المواطن - الرياض

ردت وزارة الخدمة المدنية على استفسار بشأن هل يجوز نقل موظف الكادر الطبي إلى وظيفة إدارية خارج وزارة الصحة بعد التنازل عن الكادر الصحي، وسؤال آخر بشأن كيف يتم احتساب المرتبة التي تقابل الدرجة التي يشغلها؟

وقالت وزارة الخدمة المدنية: إنه يجوز النقل أما احتساب الخبرات فيجب تجانس الوظائف.

وفي وقت سابق، أجابت وزارة الخدمة المدنية عن تساؤلات جديدة بشأن العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية.

ولفتت الخدمة المدنية إلى أن ربط العلاوة السنوية بتقييم الأداء مبدأ موجود في لائحة الوظائف التعليمية الحالية التي مضى على تطبيقها ما يقارب 40 عامًا، حيث تضمنت عدم منح العلاوة السنوية لمن حصل على تقدير أداء وظيفي غير مرضٍ، ولا يمنح هذه العلاوة إلا إذا تغير تقدير أدائه إلى مستوى أعلى.

وتابعت الخدمة المدنية أن ربط الحوافز الوظيفية بالأداء يستند إلى الفقرة 2 إلى المادة 36 من نظام الخدمة المدنية.