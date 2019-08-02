هل يدفع الأخضر ثمن طلب الأهلي والاتحاد ؟

المواطن - محمد سمعه

وافق المدرب يوسف عنبر، المدير الفني المؤقت للمنتخب السعودي الأول، على عدم استدعاء اللاعبين يزيد البكر ظهير أيمن الأهلي والمهاجم هارون كمارا لاعب الاتحاد لقائمة الأخضر النهائية والمشاركة في بطولة غرب آسيا 2019، والمقامة في العراق حاليًّا.

ويذكر أن القائمة النهائية لـ المنتخب السعودي جاءت خالية من تواجد اللاعبين يزيد البكر وهارون كمارا؛ لمشاركة كل منهما مع الأهلي والاتحاد في مباراتي ثمن نهائي دوري أبطال آسيا في الأسبوع المقبل.

ويواجه الأخضر تهديدًا بعدم تقديم نتائج إيجابية في بطولة غرب آسيا، خاصة أن يزيد البكر يُتقن اللاعب في الجبهة اليمنى وقدم مباريات قوية مع ناديه السابق الفيصلي في مركز الظهير الأيمن، كذلك ظهر هارون كمارا بصورة إيجابية مع القادسية في الموسم الماضي رغم هبوط فريقه السابق لدوري الدرجة الأولى السعودي.

وطلب الأهلي من مسؤولي المنتخب السعودي، خروج اللاعب يزيد البكر من معسكر الأخضر والانضمام للأهلي استعدادًا لمواجهة الهلال في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، خاصة بعد إصابة سعيد المولد ووجود احتمالية عدم مشاركته أمام الهلال.

كما طلب الاتحاد الطلب ذاته من مسؤولي الأخضر، وهو ما تم الموافقة عليه من قبل المدرب يوسف عنبر من أجل خروج هارون كمارا من قائمة الأخضر والانضمام لـ الاتحاد؛ استعدادًا لمواجهة ذوب آهن أصفهان الإيراني في البطولة الآسيوية.