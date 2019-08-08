هل يرحل أحمد موسى عن النصر؟

المواطن - مروة نبيل

أصبح نجم نادي النصر ومنتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، أحمد موسى هدفًا لعدد من الأندية التركية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفةTakvim التركية، اليوم الخميس، أن النصراوي أحمد موسى سيكون مفاجأة نادي فنربخشة في الميركاتو الصيفي، مشيرًا إلى أن إدارة النادي بدأت في التحرك رسميًا من أجل الحصول على خدمات النجم النيجيري.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن أحمد موسى لا يشعر بالراحة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لعدم ظهوره بالمستوى المتوقع، خاصة بعد تألق المغربي عبدالرزاق حمدالله بشكل لافت، وحصوله على لقب الهداف.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير سعودية، أن عرض نادي فنربخشة التركي الذي وصل إلى 10 ملايين يورو مقابل ضم أحمد موسى قوبل بالرفض من قبل إدارة نادي النصر.

وكان ثنائي الدوري التركي طرابزون سبور وغلطة سراي قد أبديا اهتمامهما أيضًا بالحصول على خدمات المهاجم النيجيري أحمد موسى في الميركاتو الحالي.

ومن المتوقع أن يصل نجم منتخب نيجيريا الأول، أحمد موسى إلى الرياض، اليوم الخميس، للانضمام إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعدما غاب عن معسكر العالمي الإعدادي في البرتغال.

وشارك أحمد موسى مؤخرًا مع منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت في مصر، وساهم في حصوله على المركز الثالث.