هل يضم برشلونة نيمار في صيف 2019؟

المواطن - محمد سمعه

قال خوردي كاردونر نائب رئيس برشلونة الإسباني، إن النادي الكتالوني مستبعد تمامًا فكرة التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نيمار انضمّ إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.

وتحدّث خوردي كاردونر عن هذا الأمر قائلًا: لن نضم نيمار حاليًا، كما قال رئيس برشلونة فالأمر مُعقد للغاية، ونعلم تمامًا أن نيمار ليس سعيدًا في باريس سان جيرمان.

وتابع نائب رئيس برشلونة: برشلونة يحترم علاقاته بجميع الأندية، وإذا أردنا التفاوض مع نيمار، سنتحدث إلى باريس سان جيرمان مباشرة، ولكن حتى الآن انضمام نيمار لـ برشلونة مُستبعد تمامًا.

وكان باريس سان جيرمان طلب الحصول على 300 مليون يورو للتفريط في نيمار خلال فترة الانتقالات.