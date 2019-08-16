هل يعود جهاد الحسين إلى الكرامة؟

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن نادي الكرامة السوري دخل في مفاوضات مباشرة مع النجم جهاد الحسين لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جهاد الحسين

وكان نادي التعاون قد أعلن بالأمس عن فسخ تعاقده مع السوري جهاد الحسين بالتراضي، بعدما مثل الفريق الأول لكرة القدم خلال الـ5 مواسم الماضية، وتمنى له التوفيق والنجاح في خطوته المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة نادي الكرامة تواصلت مع جهاد الحسين خلال الساعات القليلة الماضية، ولكن اللاعب السوري طلب مهلة للرد على هذا العرض، خاصة أن رحيله عن التعاون كان قرارًا مفاجئًا له.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس إدارة نادي الكرامة على كافة شروط جهاد الحسين في حالة قبوله العودة إلى الفريق الأول لكرة القدم مرة أخرى، أملًا في الاستفادة من خبراته الكبيرة.

وقدم جهاد الحسين مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في منافسات الموسم الرياضي الماضي، وساهم في احتلاله المركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين، وهو أفضل مركز يُحققه سكري القصيم في تاريخه.

كما ساهم النجم السوري جهاد الحسين في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.

يُذكر أن جهاد الحسين صاحب الـ37 عامًا بدأ مشواره في نادي الكرامة السوري، وظهر معه بشكل مميز، حيث ساهم في تحقيقه العديد من البطولات المحلية، بالإضافة إلى المشاركة في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.