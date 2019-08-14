هل يعود يوفيتش إلى آينتراخت فرانكفورت؟

المواطن - مروة نبيل

ازداد الغموض حول موقف الصربي لوكا يوفيتش من البقاء في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في الموسم الرياضي الجديد.

وتعاقد ريال مدريد مع يوفيتش، صاحب الـ21 عامًا، قادمًا من صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، لا يعتزم الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير صحافية خلال الساعات الماضية، عن إمكانية إعارة ريال مدريد للاعبه الجديد يوفيتش بعد شهر واحد على انضمامه إلى الفريق، لعدم قناعة زيدان بقدراته خلال الفترة التحضيرية.

وأكدت شبكة “سكاي سبورتس” هذه التقارير، وأشارت إلى إمكانية عودة يوفيتش إلى صفوف فرانكفورت آينتراخت على سبيل الإعارة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويُفضل زيدان الاعتماد بشكل أساسي على المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، ما يُصعب من الاعتماد على يوفيتش على الرغم من تألقه اللاعب مع فرانكفورت في الموسم الرياضي الماضي.