هل يمكن فصل الزوجة في حساب المواطن؟ البرنامج يرد

المواطن - الرياض

ردّ حساب المواطن على زوجة ترغب في الانفصال عن زوجها في حساب المواطن مبيناً الحالات التي يجوز تسجيل الزوجة فيها كمستفيد رئيسي.

وقال البرنامج لا يمكن للزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي إلا في الحالات التالية: (المهجورة – متزوجة من غير سعودي – عائلة سجين – عائلة فاقد الأهلية – زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة.

وتابع أنه في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

وكان حساب المواطن كشف تفاصيل الدفعة الأخيرة حيث أوضح أن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ مقداره 1049 ريالاً للأسرة الواحدة في دفعة شهر أغسطس، مشيرًا إلى أن أرباب الأسر المتقدمين في هذه الدفعة أكثر من 2.2 مليون رب أسرة بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون تابع لأرباب الأسر مشكلين 60% فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.5 مليون مستفيد ليشكلوا ما نسبته 40% من إجمالي المستفيدين.

ووصل مجموع المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي البرنامج البنكية منذ انطلاق البرنامج إلى يوم 10 أغسطس الجاري أكثر من 50 مليار ريال وبلغ إجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة بأثر رجعي من الدفعة الأولى إلى الدفعة 21 أكثر من 370 مليون ريال.

وفي سياق متصل تتواصل علمية التسجيل في الدفعة الجديدة ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.