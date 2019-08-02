هل ينتقل ريبيري إلى الدوري السعودي؟

المواطن - مروة نبيل

اقترب النجم الفرنسي فرانك ريبيري من الإعلان عن وجهته المقبلة بعد رحيله عن بايرن ميونيخ الألماني بنهاية منافسات الموسم الرياضي الماضي.

وأكّدت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن ريبيري صاحب الـ36 عامًا أصبح على بُعد خطوة من الانتقال إلى أحد الدوريات العربية، دون الكشف عن هوية الفريق الذي سينضمّ إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة الألمانية أن إمكانية توقيع ريبيري لفريق سعودي أو قطري، حيث اجتاز اللاعب الفرنسي الفحوصات الطبية في مدينة ميونيخ بالأمس، قبل أن يُسافر اليوم الجمعة إلى الخليج، لتوقيع عقود انتقاله إلى النادي الجديد رسميًا.

وارتبط ريبيري خلال الفترة الماضية بعدد من الأندية من جميع أنحاء العالم، ومنها آينتراخت فرانكفورت الألماني، موناكو الفرنسي، وفلامنجو البرازيلي.

وتألق ريبيري مع البايرن من 2007 حتى 2019، وحقق معه العديد من البطولات، ومنها الدوري الألماني 9 مرات، كأس ألمانيا 6 مرات، والسوبر الألماني 5 مرات، ومرة واحدة كل من دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.