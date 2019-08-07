هل ينتقل ساني إلى بايرن ميونيخ؟

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية أن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الألماني ليروي ساني، اقترب من الرحيل عن السيتيزن خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إلى أن ليروي ساني، أخبر المقربين منه في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي برغبته في الرحيل والانتقال بشكل نهائي إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وارتبط اسم ساني بالانضمام إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف، لعدم مشاركته بشكل مستمر مع مانشستر سيتي الإنجليزي، بجانب حاجة الفريق الألماني لتدعيم مركز الجناح بعد رحيل الثنائي فرانك ريبيري وروبن.

ويسعى مانشستر سيتي للاحتفاظ باللاعب الألماني ساني، صاحب الـ23 عامًا، وحدد 135 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيعه، أملًا أن يكون هذا المبلغ سببًا في تراجع بايرن ميونيخ عن التعاقد معه.

وشددت تقارير صحافية، خلال الأسبوع الماضي، على أن ليروي ساني اتفق مع إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني بالفعل على الشروط الشخصية.

ومن المتوقع أن يتقاضى سانى 16.6 مليون جنيه إسترليني سنويًّا في حال انتقاله إلى بايرن ميونيخ الألماني، أي ما يوافق 320 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.