هل ينضم دي خيا إلى سان جيرمان؟

المواطن - مروة نبيل

ازدادت آمال نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في إمكانية التعاقد مع حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، الإسباني ديفيد دي خيا.

وأكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن دي خيا، الذي ينتهي تعاقده في صيف 2020، يفضل الانتظار قبل الموافقة على العرض الذي تقدمت به إدارة مانشستر يونايتد بشأن تمديد تعاقده مقابل 385 ألف يورو أسبوعيًّا.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن حارس المرمى الإسباني سيؤجل رده على عرض مانشستر يونايتد إلى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ تحسبًا لتلقي بعض العروض الأخرى.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة تدفع إدارة نادي باريس سان جيرمان إلى التحرك لضم دي خيا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعاني سان جيرمان من أزمة في مركز حراسة المرمى؛ حيث لا يضم في صفوفه سوى ألفونس أريولا، وبديله البولندي مارسين بولكا، بعد الاستغناء عن الإيطالي جيانلويجي بوفون، الذي عاد إلى يوفنتوس مطلع الشهر الجاري.