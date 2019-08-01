هل ينقطع دعم حساب المواطن شهرين بعد إضافة طفل؟

المواطن - الرياض

تساءل مواطن بشأن إضافة طفل جديد إلى حساب المواطن وحقيقية انقطاع الدعم بعد إضافة الطفل لمدة شهرين أو أكثر.

وقال حساب المواطن إن تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم في حال كان مؤهلًا ومستحقًا، وفي حال تمت إضافة التابع بعد 10 يوليو سيتم دراسة أهلية التابع ضمن دورة الأهلية لشهر سبتمبر وإبلاغه باستيفائه لشروط الأهلية من عدمها عن طريق زيارة حسابه (دراسة الأهلية).

في سياق آخر، لفت حساب المواطن إلى أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ومن المقرر إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن يوم الخميس الموافق 8 أغسطس المقبل.