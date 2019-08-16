هل يُساهم جيسوس في انضمام كويلار إلى الهلال؟

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن مدرب الهلال السابق وفلامنجو البرازيلي الحالي، البرتغالي خورخي جيسوس، سيكون له دور في حسم صفقة جوستافو كويلار لصالح الزعيم.

ويسعى نادي الهلال إلى التعاقد مع الكولومبي جوستافو كويلار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويجد منافسة قوية من نادي بولونيا الإيطالي.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن جيسوس قد يكون له دور في إقناع كويلار بالموافقة على عرض الهلال خلال الأيام الحالية، وتحفيزه على عدم تضييع هذه الفرصة؛ نظرًا لمكانة الزعيم الكبيرة.

وكانت شبكة “جلوبو” البرازيلية، قد أكدت أن قيمة عرض نادي الهلال لضم النجم الكولومبي كويلار بلغت 7.5 مليون يورو، في حين تقدم نادي بولونيا الإيطالي بعرض رسمي لإدارة فلامنجو يصل إلى 8 ملايين يورو.

وأضافت أن إدارة نادي فلامنجو البرازيلي وافقت على عرضَي الهلال وبولونيا الإيطالي، وسيكون القرار النهائي إلى الكولومبي كويلار؛ حيث منحه النادي حرية اختيار وجهته المقبلة.

وجاءت فكرة التعاقد مع كويلار، صاحب الـ26 عامًا، بناء على طلب المدرب الروماني رازفان لوسيسكو الذي يرغب في تدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلاعب مميز في الموسم الجديد.