هل يُعاني الهلال في الموسم الجديد؟

المواطن - محمد سمعه

كشف الناقد الرياضي فهد الطخيم عن الأسباب التي تُهدد الهلال في الموسم الجديد 2019-2020.

وتحدث فهد الطخيم قائلًا: “الهلال فرّط بلاعبين مميزين ولم ينجح في ضم البدائل القوية، والظروف التي تمرّ في الهلال حاليًا تجعله أضعف في الدوري الجديد عن الدوري السابق، خاصة بعد رحيل لاعبين مثل عموري”.

وتابع فهد الطخيم: “كسعودي أتمنى أن الأقوى بين الأهلي والهلال يعبر إلى دور الثمانية، وأن يملك القدرة على المنافسة باستمرار في البطولة الآسيوية من أجل الفوز بها”.

وكان الناقد الرياضي عبد الرحمن السماري تحدّث عن سياسة الهلال في ضم الصفقات قائلًا: “الهلال من عرفه، يعرف أنه يتميز بالتعاقد مع اللاعبين الكبار الآن راح يتصيد في أندية الوسط والمؤخرة”.

يستضيف النادي الأهلي غدًا الثلاثاء، فريق الهلال في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، حيث تُقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ويُذكر أن مباراة الأهلي والهلال ستبدأ في تمام الساعة الثامنة إلا ثلث مساءً بتوقيت المملكة في الجوهرة المشعة.

وكان الهلال، احتل المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين بموسم 2018-2019، وعانى الهلال في الموسم الماضي بعد إقالة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.