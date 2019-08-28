هل يُفعل النصر بند شراء مايكون؟

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن مجلس إدارة نادي غلطة سراي التركي طلب من النصر تفعيل بند الشراء النهائي في عقد النجم البرازيلي مايكون خلال الفترة الحالية.

وأشارت جريدة “الصباح” التركية، إلى أن إدارة غلطة سراي لجأت إلى هذه الخطوة، بسبب الأزمة المالية التي تُعاني منها خلال الفترة الحالية، والتي قد تدخله في أزمة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بشأن قوانين اللعب المالي النظيف.

وأوضحت الصحيفة التركية، أن نادي غلطة سراي يأمل في إنهاء أزمته من خلال بيع مايكون بشكل نهائي لفريق النصر، خاصة أن الحل الأصعب هو تخليه عن بعض لاعبيه الأساسيين.

وكان نادي النصر قد تعاقد مع المدافع البرازيلي مايكون في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من صفوف غلطة سراء التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 1.7 مليون يورو.

ويتضمن عقد مايكون مع النصر بندًا بأحقية العالمي في التعاقد معه بشكل نهائي مقابل دفع 2.5 مليون يورو لنادي غلطة سراي التركي.

وشارك البرازيلي مايكون صاحب الـ30 عامًا في 13 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الموسم الماضي، وظهر بمستوى مميز.