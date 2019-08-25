تفاصيل التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي 1441هـ

المواطن - الرياض

أصدر وزير التعليم، د.حمد آل الشيخ، أمس الأحد، تعميمًا إلى جميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، بشأن التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي 1441هـ.

وبين التعميم أن إجازة اليوم الوطني ستكون يوم الاثنين 24/ 1/ 1441، فيما تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 2/ 1/ 1441هـ في المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد الموافق 25/ 4/ 1441هـ، على أن تكون بداية إجازة طلاب رياض الأطفال وطلاب المرحلة الابتدائية المجتازين لمعايير الفصل الأول نهاية دوام 29/ 4.

وبالنسبة إلى إجازة منتصف العام لبقية الطلاب وللهيئتين التعليمية والإدارية في نهاية دوام 5/ 7، وتستأنف بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 24/ 5، فيما تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك وإجازة طلاب رياض الأطفال وطلاب المرحلة الابتدائية المجتازين لمعايير نهاية دوام 14/ 9، على أن تستأنف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك 8/ 10.

أما بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني ستكون يوم 10/ 10 وبداية إجازة نهاية العام لبقية الطلاب في جميع المراحل الدراسية ستكون في 19/ 10، على أن تكون بداية الدراسة للعام الدراسي 1442هـ، بتاريخ 11/ 1/ 1442هـ.